Wanda Nara fue distinguida con el premio a la “Mujer del Año” en la prestigiosa ceremonia de los Best of Europe Awards, realizada en Estambul, Turquía. La reconocida empresaria, conductora y figura mediática compartió su felicidad a través de las redes sociales con sus millones de seguidores, destacando la relevancia de este galardón para su carrera profesional.

El evento, celebrado en el majestuoso Palacio de Çiragan, reunió a importantes personalidades internacionales del ámbito empresarial y del entretenimiento. Acompañada por su estilista, Kenny Palacios, Wanda viajó especialmente a Estambul para recibir el galardón que resalta su destacada labor en múltiples áreas.

Con más de 17.5 millones de seguidores en Instagram, Nara compartió en tiempo real su experiencia, desde su llegada a la ciudad hasta el instante en que recibió el premio.

"Bebita", el inesperado anuncio de Wanda Nara y L-Gante, ¿se agranda la familia?

La emoción de la empresaria fue palpable desde su llegada al evento, donde expresó: “Es un gran honor ser reconocida en un evento de tal magnitud.”

Además, fue recibida calurosamente por sus fanáticos, quienes la acompañaron en este importante momento. Este reconocimiento subraya su creciente influencia en los últimos años, consolidándola como una figura clave tanto en el entretenimiento como en el ámbito empresarial, lo que la posicionó como una fuerte candidata al premio.

Wanda brilló en la alfombra roja con un vestido rosa chicle, ajustado al cuerpo y con una larga cola, reafirmando su estatus como ícono de la moda. Al recibir el trofeo, la conductora compartió en sus redes: “¡Ganeeeeeeee! BEST WOMAN OF THE YEAR. Europa Awards Thanks”, acompañando su mensaje con fotos y videos del evento.

El romántico posteo viral de la China que sorprendió a todos en el cumpleaños de Icardi: "Sobran las.."

A lo largo de la noche, Nara no dejó de compartir su emoción con sus seguidores, mostrando el detrás de escena de una noche que definió como "soñada" en Estambul, mientras posaba con su trofeo y una amplia sonrisa.

Los Best of Europe Awards son una de las premiaciones más esperadas de Europa, creadas para reconocer a mujeres influyentes en diversos campos como el entretenimiento, los negocios, la cultura y la filantropía. Este evento anual ha logrado consolidarse como una plataforma esencial para visibilizar a aquellas mujeres que, a través de su dedicación y esfuerzo, se han convertido en líderes de sus respectivos sectores.

Este año, Wanda Nara fue una de las galardonadas en la categoría “Mujer del Año”, un premio que resalta su trayectoria como empresaria, conductora y referente en redes sociales. Estos premios no solo destacan a las premiadas por sus logros, sino también por su capacidad para transformar realidades y generar tendencias en sus ámbitos de influencia. Las galardonadas son seleccionadas por su impacto, innovación y contribución a la sociedad.

Wanda Nara escandalizó a Mirtha al anticipar lo que iban a hacer con L-Gante en la habitación de al lado

El evento, que se lleva a cabo en lugares emblemáticos y exclusivos, atrae a figuras internacionales y promueve la diversidad cultural de Europa. Los Best of Europe Awards no solo celebran a las mujeres más exitosas, sino que también refuerzan un mensaje de igualdad, empoderamiento y el reconocimiento al valioso trabajo de aquellas que, a lo largo de sus carreras, han dejado una huella significativa en la sociedad.