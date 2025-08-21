En una entrevista exclusiva para Puro Show, Wanda Nara dejó en shock a todos al revelar detalles muy privados sobre la relación entre Mauro Icardi y China Suárez.

A poco más de ocho meses de comenzada la historia de amor entre el futbolista y la actriz, la empresaria sorprendió con una declaración que promete ser uno de los temas más hablados del momento: el posible embarazo de China.

WANDA NARA REVELÓ QUE LA CHINA SUÁREZ ESTARÍA EMBARAZADA DE ICARDI

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengamos la noticia que todos nos imaginamos”, confesó Wanda durante la charla con el notero de eltrece desde Ezeiza. Sin embargo, se mostró prudente y dejó claro que no puede hablar de todo: “Yo ya lo sé, me lo contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen".

En medio de la entrevista, Wanda aclaró que no considera esta noticia como una bomba, sino que más bien fue informada previamente. Cuando el periodista Matías Vázquez quiso saber quién le había contado esa información, Wanda evitó entrar en detalles por la cuestión emocional: “No voy a hablar de cosas que me agotan.”

Por su parte, Pampito, que también participó en la conversación, señaló que si China está embarazada, el bebé sería hermanito de las hijas de Wanda y Mauro. Sin embargo, la empresaria no quiso involucrarse y dejó en claro que sus hijas tienen hermanos con Maxi López, el ex de Wanda, y que la relación con ellos es otro asunto aparte. “Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Tienen dos. Maxi se ocupa de esos encuentros, de esas situaciones. Yo no tengo nada que ver”, señaló.

Cuando se le preguntó si las pequeñas estaban al tanto del presunto embarazo, Wanda respondió con franqueza: “A mis hijas nadie les comunicó nada. No las llamó para el Día del Niño, ¿mirá si les va a comunicar eso?”

Una vez más, Wanda Nara vuelve a generar titulares con declaraciones que ponen en el centro del debate a China Suárez y Mauro Icardi, quienes continúan sus vidas bajo la lupa mediática mientras se especula con la llegada de un nuevo integrante a esta compleja familia ampliada.

CÓMO INICIÓ EL ROMANCE ENTRE ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

El romance entre Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez, que fue blanqueado públicamente el miércoles 8 de enero, habría comenzado en septiembre de 2021, en un contexto de mucha discreción y secretos.

La historia arrancó con mensajes privados entre ambos durante la pandemia de coronavirus, a mediados de 2021. Fue Icardi quien inició la conversación con pocas expectativas de respuesta, pero la actriz contestó y comenzaron un intercambio constante de charlas y videos que duró varios meses.

El primer encuentro cara a cara tuvo lugar en septiembre de 2021, en París, ciudad donde Icardi jugaba para el Paris Saint-Germain y donde Wanda Nara, su entonces esposa, estaba en Milán con su hermana Zaira.

Icardi reservó una habitación en el lujoso hotel Le Royal Monceau, cerca del Arco del Triunfo, pero lo hizo a nombre de un amigo suyo, Facundo Llorente, para evitar ser descubierto. Además, Jakob Von Plessen, esposo de Zaira Nara en ese momento, fue cómplice y esperó al futbolista en el auto durante toda la noche para evitar que entrara solo y fuera captado por cámaras.

Un mail anónimo alertó a las hermanas Nara sobre lo ocurrido, lo que desató el escándalo y tensó la relación entre Icardi y Wanda.

La propia China Suárez le explicó a Wanda que aquella noche en París no pasó nada porque Icardi estaba nervioso y con fiebre. Sin embargo, la relación siguió creciendo en secreto hasta que finalmente el delantero decidió blanquear el romance con un posteo en redes sociales, donde expresó que sentía que con ella estaba "donde debe estar", haciendo referencia a un destino que los unió.