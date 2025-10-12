En medio de los recientes escándalos que la vinculan con Mauro Icardi, Wanda Nara vivió un momento de gran emoción en La Divina Noche de Dante, el programa conducido por Dante Gebel en eltrece.

La empresaria se quebró al recordar los días difíciles que atravesó tras recibir el diagnóstico de leucemia, hablando abiertamente de sus miedos, del impacto que la enfermedad tuvo en su familia y de la fortaleza que encontró en su fe.

Con una sensibilidad evidente, Nara relató su experiencia de salud, poniendo en primer plano la incertidumbre y los desafíos que enfrentó durante ese proceso. El novio de Wanda Nara, en el ojo de la justicia: lo investigan por movimientos millonarios

“Hay diferentes clases y tratamientos, y la salud no es una ciencia exacta. Vas modificando, de hecho yo he cambiando los tratamientos”, comenzó diciendo Wanda, reflejando la complejidad de su lucha.

Al ser consultada sobre cómo vivió espiritualmente esa etapa, la conductora se sinceró con lágrimas en los ojos: “Creo mucho en Dios. Pedía mucho por los chicos. Cuando sos mamá, es lo único que te importa”.

Wanda Nara recordó visiblemente emocionada el impacto que la noticia tuvo en su núcleo familiar. El suceso afectó profundamente a sus hijos mayores, quienes “se encerraron en un un baño y no querían salir”. La empresaria explicó que esta reacción se debió a la intensa conexión que mantiene con ellos: “Yo soy una mamá que está 24 horas con el teléfono porque estoy constantmente con cada deseo de ellos”.

En un momento revelador, Nara compartió una conversación que tuvo con su médico, donde se deslizó una posible causa emocional de su enfermedad. “Sentía que Dios me dijo ‘hasta acá’". El médico le comentó: “No te lo puedo poner por escrito ni en un expediente, pero esto te lo desata el estrés, la angustia’”, agregó, sugiriendo un vínculo entre su estado emocional y el diagnóstico.

Finalmente, Wanda cerró a corazón abierto, insistiendo en la rareza de su enfermedad dada su condición de vida. “Es una enfermedad que no suele suceder en personas de mi edad. Yo soy súper sana. Jamás consumí nada, me alimento bien, soy insoportable con eso. En casa tenemos una chef que cocina todo saludable”, remarcó, acentuando lo inesperado de su diagnóstico.