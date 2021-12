Wanda Nara conoció al nene de las tortas y le dijo: "Nunca dejes de luchar por tus sueños"

Hace unos días, Joaquín Nahuel, el pastelero de 10 años que en muy poco tiempo se volvió viral por sus tortas, había recordado aquel encargue que Wanda Nara le había hecho para uno de sus hijos, que imaginó había quedado en la nada.

El pastel de cumpleaños de Coki que se conoció a través de las redes de la mediática finalmente no lo hizo Joaquín. Esta información trascendió por un posteo de la cuenta de Instagram Chusmeteando: publicaron una captura de pantalla en la que un usuario pregunta: “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”. El pequeño pastelero le contestó: “Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada”.

Pero el encuentro ocurrió maravillosamente este miércoles, Wanda Nara le encargó una torta a Joaquín Nahuel, y la fue a buscar a su casa.

"Por fin llego el miércoles 💙 fue hermoso conocerte a vos y a tu familia! Nunca dejes de luchar por tus sueños", escribió Wanda en sus redes y compartió fotos con Joaquín y su familia.

