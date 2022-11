La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin y trae otro capitulo de amores y odios. En las últimas horas, la empresaria subió un posteo a sus redes sociales donde todo indicaría un acercamiento entre la pareja. Si bien, todo daba a entender que era impensada una reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, las cosas parecen estar mejor ahora entre los papás de Isabella y Francesca.

En sus redes sociales, la ex investigadora de ¿Quién es la Máscara? compartió la foto de su televisor en el momento en que estaban emitiendo el partido del Galatasaray, el equipo donde ahora juega el rosarino, y él convierte un gol. Pero la atención de su posteo no se lo llevó la mencionada foto, sino que ella la acompañó con el emoji de un fuego

¿Apuesta al amor?: Wanda Nara le "marcó" la cancha a una modelo turca y se habría reconciliado con Icardi

De esta manera, la ex de Maxi López demuestra que está mucho más cerca de lo que se pensaba de su ¿marido? La semana pasada la periodista Cora de Barbieri aseguró en A la tarde, que la ex pareja había estado en un cumpleaños, pero que no solo compartieron evento, sino que los vieron a los besos en el lugar.

Anteriormente él la había sorprendido con una limusina y otros gestos para intentar llamar su atención y ella había dado indicios de un acercamiento tras mostrar en sus redes fotos de una tarde de bowling con Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca, Isabella y su madre, Nora Colosimo, pero además en la salida familiar estaba el futbolista, que no salió en las imágenes pero cuyo nombre sí se vio en el tablero del puntaje.

Por ahora en casas separadas, la relación entre la mayor de las Nara y el futbolista rosarino sigue siendo un misterio. Ella confirmó su ruptura hace un mes y medio, cuando aún estaba en Buenos Aires oficiando de investigadora en ¿Quién es la Máscara? y grabando un clip con L-Gante, mientras él sigue dando señales de querer reconquistarla a través de sus redes. Tanto es así que, luego de unas vacaciones que la empresaria hizo con sus hijos por Londres, París y Milán, en las que aprovechó para llevarle a sus nenes mayores a su expareja, Maxi López, desde que regresó a Estambul el deportista no desaprovecha cualquier motivo para estar cerca de ella y poder recomponer el matrimonio.