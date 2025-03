Viviana Canosa volvió a la televisión con su programa "Viviana en vivo" en El Trece. En su nuevo ciclo, la conductora hizo hincapié en la relevancia de la libertad de expresión y articuló un mensaje contundente sobre la importancia de poder hablar abiertamente y sin restricciones.

"Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, estoy muy feliz y agradecida. Es una fiesta hermosa estar entrando a tu casa, estar comenzando, tener trabajo, gracias por dejarme entrar a tu casa. Estoy muy emocionada, el corazón me está por estallar," dijo la conductora al comenzar su nuevo programa.

Luego habló de actualidad: “Les importa un pito lo que le está pasando a la gente. Quiero hablar de la libertad de expresión; para mí, es una bandera”. Y pidió una foto de Jorge Lanata para recordarlo: “A Lanata lo extrañamos mucho, necesitamos un tipo así. No se puede hacer periodismo si nos autocensuramos. No soy ensobrada, ni tomo champagne, ni escucho ópera los domingos en la Quinta de Olivos”.

"Queremos voces libres, no queremos ser víctimas de la guillotina. Estoy muy feliz, pero no puedo no arrancar diciendo esto: nunca hago las cosas por oportunismo, las hago por convicción", aclaró.

Además pidió que "no nos peleemos entre los argentinos" y que "no defendamos políticos".

Tras su editorial, sus panelistas Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D'Amato y Pampa Mónaco también opinaron sobre el tema. En otra parte del programa, entrevistó a Jorge Rial, con quien estuvo peleado durante varios años.

Si bien no se vieron por 25 años, hoy comparten la misma profesión e interés. Durante la charla, recordaron la icónica sobrevolada de la casa de Gran Hermano que hizo Canosa en 2007.