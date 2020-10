BUENOS AIRES (ADNSUR) - Viviana Canosa se mostró realmente conmovida durante una entrevista que le hizo a Carolina, la viuda de Juan Pablo Roldán, el inspector de la Policía que fue asesinado en Palermo.

“Es una nota difícil de hacer”, arrancó relatando la periodista, quien se mostró en una charla con la cámara en la casa junto a la mujer, el hermano y el sobrino de la víctima.

En ese sentido, Carolina indicó cómo reaccionó al enterarse de la muerte de su marido: “No lo podía creer, pensaba que era un sueño, que no era real”.

Juan Roldán: Viuda del policía asesinado pide justicia por la muerte de su esposo

“Él no quería matar a esa persona, con el entrenamiento que tenía si hubiese querido lo podría haber hecho en un principio”, señaló nuevamente.

Y Viviana Canosa, ya visiblemente conmovida, expresó: “Me da pudor sentirme así porque te pasó a vos, pero como sociedad estamos naturalizando todo. Todo. Las muertes que se ven por televisión, detrás de cada policía en este caso hay una familia. Es lo que más me mataba y me rompía el corazón tu hijo de cuatro años”.

“Es la primera vez que no puedo seguir una nota, porque los que están de duelo son ustedes y a mí se me parte el corazón. No me quiero acostumbrar a que vivamos así en la Argentina con una muerte tapando la otra, con madres que pierden a sus hijos, esposas que pierden a sus maridos y sus hijos que quedan solos”, finalizó Canosa.