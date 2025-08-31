Viviana Canosa se muda al streaming con un programa propio en el canal de Jorge Rial

Viviana Canosa regresa al ruedo con un programa propio tras una etapa de tropiezos en los medios tradicionales. Después de sus fracasos en televisión abierta en El Nueve y El Trece y en cable con La Nación+, la conductora opta por redirigir su carrera hacia el streaming, un formato que le ofrece mayor control editorial, menor sometimiento a la pauta y la posibilidad de reconectar con audiencias específicas fuera de las grillas convencionales.

La decisión refleja, además, una tendencia creciente entre figuras mediáticas que, ante la volatilidad de las señales tradicionales y las restricciones de contenidos, buscan plataformas digitales para experimentar formatos, recuperar visibilidad y monetizar directamente a través de suscriptores o patrocinadores.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Según informó Noticias Argentinas, Viviana Canosa desembarcará en el stream “Carnaval”, comandado por Jorge Rial, donde se la podrá ver a partir de este lunes 1° de septiembre, de lunes a viernes a las 18 horas. El ciclo se llamará “El Bulo de Viviana”, un título un poco burdo.

De esta forma, la conductora consigue una nueva oportunidad, esta vez con menos presupuesto y una propuesta más sencilla y austera, pero una oportunidad al fin. Canosa ya forma parte de este canal de streaming, pero en programas compartidos con otros conductores; esta vez el aire será propio.