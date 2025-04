En medio de su disputa contra Lizy Tagliani, Viviana Canosa reveló en su programa en vivo que la ayudó con un importante trámite y desató un escándalo judicial. La periodista contó la historia y hubo una frase que no pasó desapercibida. En tanto, en las últimas horas, recibió una denuncia penal.

Según se supo, en medio de su programa "Viviana en Vivo", ayudó a Lizy Tagliani a gestionar un trámite funerario en 2011, aprovechando sus contactos con funcionarios nacionales. La confesión, emitida al aire, desató un escándalo y generó una denuncia penal por tráfico de influencias.

Durante la emisión, Canosa relató que, cuando la madre de Lizy Tagliani, Rosa Gallardo, falleció, su amiga se encontraba en una situación desesperante debido a la falta del acta de defunción, lo que le generaba temor de enfrentar consecuencias legales. Según la conductora, en ese momento contactó a varios funcionarios de su confianza, entre ellos el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para agilizar el trámite.

"Lizy me llama llorando y me dice: ‘Se murió mi mamá y no tengo el acta de defunción, ¿puedo ir presa?‘" explicó Canosa, quien añadió que rápidamente llamó a varios políticos de su círculo cercano para resolver el asunto. La intervención implicó que los funcionarios firmaran los documentos necesarios y los llevaran hasta la sala velatoria para que la familia pudiera proceder con el funeral.

LA DENUNCIA PENAL CONTRA CANOSA

Fue presentada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y quedó registrada bajo el expediente CFP 1.560/2025. El caso fue sorteado al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, que está bajo la conducción del juez Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.

El contenido del relato de Canosa coincidió con una versión previamente expresada por Lizy Tagliani, quien también había mencionado la ayuda recibida por parte de la conductora en ese difícil momento.

La denuncia apunta a determinar si Canosa utilizó indebidamente sus conexiones políticas para sortear trámites legales, lo que podría configurarse como tráfico de influencias y una violación al principio de igualdad ante la ley.

En particular, la figura del entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se encuentra en el centro de la investigación, ya que, según la confesión de Canosa, él habría sido uno de los funcionarios clave en la gestión del trámite.

El proceso judicial se encuentra en una etapa preliminar, en la cual el fiscal investiga si se cometió algún delito a través del uso de influencias para agilizar un trámite burocrático en un contexto personal.

