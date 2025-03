Viviana Canosa reveló el calvario que vivió trabajando con Jorge Rial: "Te tuve miedo como a ningún hombre.."

Viviana Canosa volvió a la televisión y entrevistó a Jorge Rial. El intercambio entre los famosos periodistas dejó momentos de tensión, y la conductora logró decirle algunos padecimientos que tenía guardados desde la época donde trabajaron juntos.

En la entrevista, Canosa recordó su participación en el programa “Intrusos”, donde inició su carrera televisiva durante la conducción de Rial.

“Te tuve miedo como a ningún hombre en mi vida”, confesó duramente la conductora, que admitió sufrir ataques de pánico en esa etapa. "Ahora reconozco que tuve un ataque de pánico. Yo vivía con ataques de pánico", expresó con contundencia.

Viviana Canosa volvió a la televisión y entrevistó a Jorge Rial: "Hace 25 años que no nos veíamos"

Ante la confesión de su excompañera, Rial no esquivó el tema y reconoció que su estilo de liderazgo no era el más amable: "Siempre preferí que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no".

Más allá de las diferencias, Canosa destacó que su experiencia en Intrusos le dejó aprendizajes: "Fuiste como un gran maestro para mí en muchos sentidos. Todavía la gente me sigue hablando de ese programa".

Sin embargo, también recordó momentos dolorosos: "Un día contaste que le había tirado ropa por un balcón a un marido mío, y no había sido así. Me dolía el alma. Me sentía mal. Porque, aparte, te había querido tanto".

El exconductor de Intrusos intentó bajar la tensión y reconoció que la rivalidad con Canosa tuvo un lado positivo: "Nos incentivamos para crecer. Creo que la competencia también sirvió para crecer. Vos fuiste una competencia fuerte en su momento".

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Además, explicó por qué se mantuvo tanto tiempo en el mismo formato: "Me quedé por comodidad. Se ganaba plata, ya lo conocía, vengo, me siento, me voy, no me rompen las pelotas, punto. Hasta que un día empecé a hacer click, mandé el programa hacia otro lado y no me lo perdonaron", sostuvo.

El mano a mano entre Canosa y Rial en Viviana en vivo dejó al descubierto viejas heridas, pero también mostró una faceta reflexiva de ambos sobre sus años en la televisión.