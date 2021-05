La periodista Viviana Canosa estalló en su programa contra Gustavo Sylvestre luego de una pregunta que este le hizo a Claudio Belocopitt, quien además de ser el titular de la Unión Argentina de Salud, es uno de los accionistas principales del Grupo América.

Canosa dijo que Sylvestre, en la pantalla de C5N y una de las principales figuras de ese canal, es "chupabraguetas del poder".

Canosa, en su programa "Viviana con vos", puso al aire un fragmento de la entrevista que Sylvestre le hizo al empresario en C5N, donde le consulta por ciertas personas de su grupo de medios que envían mensajes peligrosos con respecto a la pandemia del coronavirus Covid-19, aunque sin dar nombres propios.

"Inmoral, indecente, cero profesional. Sylvestre, andá a comerte un paquete de Whiskas. Quería que Belocopitt diga 'Canosa es una negacionista, le voy a pegar una patada en el c...", dijo la conductora.

Además, añadió: "'Pero Claudio, decime una cosa, es la vida o la muerte', dice el paparulo este. A ver, Sylvestre, no sé si alguna vez fuiste periodista, pero no lo sos. Intentaste acorrarlar al dueño de este canal. Podrías entrevistar por mail, ¿entendés? Si no repreguntás y le chupas las medias al presidente”.

“¿Podrías acorralar a Cristóbal López o a Fabián de Sousa (dueños de C5N) como intentaste acorrarlar a Belocopitt? ¿Qué querías, que diera los nombres de los que puede echar porque pensamos diferente a vos y no tenemos un discurso único, porque no somos chupabraguetas del poder y venimos acá a poner lo que hay que poner?”, preguntó