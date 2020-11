CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La conductora Viviana Canosa le dedicó largos minutos de su programa Nada Personal a cuestionar a quienes la cuestionaron por ingerir dióxido de cloro.

Visiblemente emocionada, se centró en Adrián Pallares y Soledad Larghi, ambos excompañeros.

La conductora disparó la polémica tres meses atrás cuando tomó dióxido de cloro en su programa como método de prevención contra el coronavirus, a pesar de haber sido calificado como fraudulento por su alta toxicidad y por la inexistencia de pruebas sobre su efectividad.

Viviana Canosa con Adrián Pallares cuando todo era amistad.

En su programa del lunes, fue bien directa contra Adrián Pallares, su amigo y con quien compartió "Los profesionales de siempre", "Viviana Canosa", "Viviana" y "Más Viviana" (El Nueve), y Soledad Larghi, con quien estuvo en "Zapping" (América).

"A mí lo que me pasa es ver a algunos colegas, que eran amigos míos, como Sole Larghi o (Adrián) Pallares, que han sido una gran decepción", lanzó sobre la conductora de América Noticias y el panelista de Intrusos.

"A Sole no se lo dije. El otro día me mandó un mensaje y no se lo contesté porque ya... el 'cómo estás'... Bueno, me hubieras llamado cuando te la pasabas en América haciéndome pelota todos los días", lanzó notablemente dolida. Luego remarcó: "Yo nunca llamé para decir córtenla. Nunca llamé para decir nada. A Pallares sí, un día le dije 'me da vergüenza lo que estás haciendo conmigo, vos me conocés y sabés qué clase de mina soy'", precisó.

Y afirmó, "del resto no esperaba nada. No los conozco, hay un montón de mercenarios. Pero mis amigos... esos, me dolieron hasta el alma".