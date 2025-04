Viviana Canosa adelantó su declaración ante la justicia contra Lizzy Tagliani: "Recibí presiones"

Tras las declaraciones de Lizy Tagliani, quien este martes volvió a desmentir las graves acusaciones que le hizo Viviana Canosa, la periodista y mediática reiteró que tenía pruebas de todo y, si bien tenía previsto presentarse a declarar el miércoles 16 de abril hasta Comodoro Py a denunciar a la actriz, finalmente este martes sorprendió a todos al comunicar en sus historias de Instagram (@Vivianacanosaok) que iba a declarar contra la conductora esta mañana.

"¡Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. ¡¡¡Entrando a declarar!!!", advirtió Canosa. Asimismo, compartió una foto del domicilio del edificio de la sede de la justicia federal.

A la salida de Comodoro Py, Viviana Canosa recibió varias consultas. Una de las preguntas que le hicieron a la periodista mediática tuvo que ver con la decisión que tomó en las últimas horas de declarar este martes y no el miércoles como tenía previsto. Y ella reveló el motivo.

QUÉ LE DIJO VIVIANA CANOSA A LA PRENSA

"Sepan que entiendo el laburo que están haciendo todos, entiendan que estoy casi sin dormir desde ayer. Fui a ver a Adrián, porque es mi jefe, recibimos unos mensajes mientras mirábamos la película, razón por la cual decidí a las tres de la mañana que la declaración era hoy y no mañana para quedarme tranquila", declaró a la prensa la periodista.

En su programa que se emite por El Trece, Canosa había vinculado a Tagliani con fiestas privadas en las que, según dijo al aire, había presencia de menores, y hasta la relacionó con el caso de Marcelo Corazza, ex Gran Hermano, que fue detenido por delitos de explotación sexual infantil.

Frente a esta situación, Lizy se defendió este martes con firmeza y aseguró que jamás se vió involucrada con algún menor de edad. Si bien evitó profundizar en los motivos del conflicto personal con Canosa, dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su integridad.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", aseguró Tagliani.

La grave denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani: "red de explotación de menores de edad"

