Verónica Lozano mostró cómo pasa sus horas después de su accidente en Aspen

Luego de que Verónica Lozano sufriera un impactante accidente esquiando en Aspen, este domingo mostró las primeras fotos sobre cómo pasas sus horas en la previa de su operación.

La conductora había sido noticia el pasado martes, luego de que se conociera que había caído desde una altura de 7 metros mientras viajaba en aerosilla, y había preocupación por su salud.

Según trascendió, se le trabó un bastón apenas arrancó el trayecto, y al no darse cuenta de la situación los trabajadores del lugar el dispositivo continuó su marcha con Lozano colgando. Al percatarse de lo que ocurría el personal frenó la aerosilla pero ya era tarde, y la periodista sufrió un fuerte impacto contra el piso.

Este domingo en su cuenta de Instagram la conductora de Cortá por Lozano compartió imágenes de su situación actual, la cual transita acompañado de su familia y su pareja, Jorge "Corcho" Rodríguez.

En las historias publicadas se lo puede ver a él fabricándole una silla especial para que pueda bañarse con facilidad, así como también fotos de su pierna vendada y en silla de ruedas.

Además, minutos más tarde subió un video donde se ve a su hija Antonia riéndose de cómo se bañaría su madre en esas condiciones, mientras ambas bromean sobre la situación.

“Un poco de todo porque la vida a veces te sacude...Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote”, había reflexionado el sábado Lozano en relación a su accidente.