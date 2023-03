Una participante de Gran Hermano, investigada por enriquecimiento ilícito: cobraba Asignación Universal

Romina Uhrig de Gran Hermano quedó en el ojo de la tormenta a raíz de una serie de denuncias sobre enriquicimiento ilícito. En 2014, habría cobrado la Asignación Universal por Hijo a pesar que contaba con un jugoso salario.

Nada en una familia de clase baja de Cuartel V, Moreno, uno de los barrios más peligrosos del Conurbano. Madre de tres hijas, Mía, Nina y Felicitas, llegó al despacho de Walter Festa por recomendación de su ex casi cuñada Cinthia González. Luego, empezó un romance con el ex intendente, engendró con él dos hijas más, y más tarde Festa terminaría echando a González por supuesto pedido de Romina, tal como lo refirieron así funcionarios en off .

La concursante del reality más famoso del mundo fue denunciada junto a su ex marido Festa por enriquecimiento ilícito, tal como lo reveló en el 2020 el medio de investigación El Disenso.

La ex funcionaria kirchnerista, entonces, ingresó a la Administración Pública en el 2015, y desde allí, quedó obligada a presentar en más una declaración jurada (DDJJ) sobre sus bienes ante la Oficina Anticorrupción. Pero recién en el 2019, de la mano del ex intendente Festa, ingresó a la política como diputada por el Frente de Todos con solo el secundario, ocupando el escaño que dejó de Fernado Espinoza al ser intendente de La Matanza.

En una declaración jurada del 2018, Romina Uhrig, ya casada con Walter Festa, listó dos empresas, Arroyo del Centro SRL en CABA y Arroyo del Oeste SRL, fundadas por esta sociedad matrimonial, además de un auto Peugeot 3008 GT-LINE Thp Tiptronic 2018 valuado en US$ 36.000.

La madre que supuestamente entró a la casa de Gran Hermano por sus hijas en pos de darle ‘una mejor vida’, ganaba $208.292,50 (agosto del 2022)—último cargo antes de entrar al reality — y su ¿ex? marido le alquiló hace poco una mansión en el Country “La Tradición”, cuya mensualidad es de USD 7.500. Al ingresar a GH, la ex diputada vivía en el barrio cerrado Terravista.

La militante kirchnerista también acomodó a su familia en la función pública. Su sobrino, Fabián Herrera, quien la defiende vehementemente en los programas satélites de GH, actualmente trabaja en la Subsecretaria de Seguridad de la Municipalidad de Moreno; su cuñado y padre de Fabián, Walter Herrera, es chofer en la Municipalidad; mientras que su hermana Noelia Abess tiene un empleo como todos ellos en la Municipalidad del distrito, aunque no se conoce públicamente su puesto de trabajo.