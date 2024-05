Una panelista de LAM se descompensó antes de salir al aire y generó preocupación

El pasado lunes por la noche, una panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), se descompensó antes de iniciar el programa y no pudo salir al aire.

Se trata de Fernanda Iglesias, quien fue asistida por una ambulancia del SAME tras padecer un fuerte dolor en el pecho.

"Ayer en LAM estaba lista y me empezó a agarrar un dolor en el pecho que no podía estar ahí, entonces me fui al camarín. Me fui para mi casa, llamé a la ambulancia, me hicieron un electrocardiograma, estaba bastante bien pero me recomendaron que vaya a ver a un cardiólogo porque no es la primera vez que me pasa", dijo a través de su cuenta de Instagram.

Es otra persona: la impactante transformación de Zoe Bogach tras salir de la casa de Gran Hermano

Este pasado martes, Iglesias regresó al programa y contó detalladamente lo que ocurrió. "¿Qué te pasó ayer, Fernanda?... No dijimos nada ayer, pero te descompusiste minutos antes de arrancar", le preguntó Ángel de Brito.

"Estaba prolijita acá esperando que empiece el programa y de golpe me empieza a agarrar un dolor en el pecho, que subió hasta la mandíbula y dije 'acá la quedo'. He tenido ataques de pánico, pero estaba mal cuando me pasó", contestó.

"Llegué bien con buena onda, estaba bien, tomé un cafecito... En un momento le dije a Pepe (Pepe Ochoa), productor del ciclo, 'no me siento bien' y vino la ambulancia”, comentó la "angelita".

Zoe Bogach volvió al lujo y subió una polémica foto tras su salida de Gran Hermano: "Se terminó la.."

"Me fui al camarín, vino el SAME, me tomaron la presión y me midieron el oxígeno (en sangre). Estaba asustada, pero con el maquillaje no se notaba si estaba pálida o que... Para mí estaba alta porque suelo tener 9-5 y me dio 13-7. El oxímetro me dio 99", informó Iglesias.

"Me decían que vaya a la guardia, pero cuando llegué a mi casa llamé a mi obra social. Llegó una ambulancia, me hicieron un electrocardiograma y salió bien. La médica me dijo que puede ser alguna angustia o algo emocional, y que tiene que ver con el síndrome del corazón".

"Ahora me recomendaron ir al cardiólogo. Ya me había pasado otras veces, pero tuve ataques de llanto y de tristeza. Vino Pablo (su expareja) y me abrazó. Tuve un montón de sensaciones porque sabía que después de ese abrazo él se iba a ir", cerró.