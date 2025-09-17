Una nueva preocupación sacude a la familia de Thiago Medina en medio de su delicado estado

La situación crítica que atraviesa Thiago Medina tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre no solo genera una profunda preocupación por su estado de salud, sino también por el impacto emocional que está provocando en su entorno más cercano.

El joven, de tan solo 22 años, permanece internado en terapia intensiva, inconsciente y con pronóstico reservado, mientras familiares, amigos y fanáticos se mantienen en vigilia y rezan por su recuperación.

Brisa, su hermana melliza, se descompensó al ingresar a verlo. Lo que agrava aún más la situación es que está embarazada, y el shock emocional por ver a su hermano en estado crítico afectó de manera directa su salud y se desmayó. Fue asistida rápidamente por personal médico, aunque su cuadro generó un nuevo foco de preocupación entre los familiares.

Lo que comenzó como un accidente trágico hoy involucra a toda una familia que atraviesa un momento límite, cargado de angustia, incertidumbre y un delicado equilibrio emocional.

EL NUEVO PARTE MÉDICO SOBRE LA SALUD DE THIAGO MEDINA

Este miércoles a las 13, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informó el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva tras sufrir un grave accidente en moto el pasado viernes por la noche.

Según el parte médico oficial emitido por la clínica dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Medina está bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y del equipo de terapia intensiva.

Durante las últimas 24 horas, el paciente presentó nuevos episodios febriles, se mantiene con dosis de inotrópicos sin necesidad de incremento y continúa con asistencia respiratoria mecánica.

Desde el hospital anticiparon que, de seguir una evolución favorable, podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. La operación estaría a cargo del equipo de cirugía torácica local, en conjunto con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, dentro de la red de cirugía de la provincia.

De esta manera, destacaron que el trabajo coordinado entre los hospitales bonaerenses evitaría la necesidad de trasladar al paciente.

ASÍ FUE EL MENSAJE QUE THIAGO MEDINA COMPARTIÓ HORAS ANTES DEL FUERTE ACCIDENTE EN MOTO

En la publicación, Thiago mostraba un presente recibido por parte de una joyería: una caja decorada con moño rojo y una nota escrita a mano. El mensaje decía: “Hola. ¡Llegué! Para Thiago de GH. De la joyería La Casa de Enchapados 18K. Espero que te gusten las cosas que te mando con mucho cariño”.

El influencer agradeció públicamente el obsequio con una historia: “Gracias por el regalo”, junto al nombre de la marca y dos emojis: una carita con símbolo de pesos en los ojos y un trébol de cuatro hojas.

OPERARÁN DE URGENCIA A THIAGO MEDINA Y CRECE LA PREOCUPACIÓN POR SU ESTADO DE SALUD: “ÉL ES FUERTE...”

Desde el ingreso al centro de salud, Medina fue sometido a múltiples estudios que confirmaron lesiones graves. La magnitud del impacto obligó a mantenerlo bajo un esquema de cuidados intensivos, en el que cada avance es evaluado minuciosamente por los profesionales.

Romina Uhrig, exdiputada y compañera de Thiago en el reality televisivo, fue quien transmitió parte de la información que maneja la familia. En declaraciones al programa A la Barbarossa, detalló que el cuadro es complejo y que los especialistas analizan procedimientos que no estaban previstos en un principio.

El punto de mayor preocupación se ubica en la zona costal. Allí, los médicos identificaron fracturas múltiples que generan riesgos adicionales para la estabilidad del paciente. Esa situación abrió el debate sobre la necesidad de una intervención quirúrgica que, de realizarse, podría marcar un antes y un después en su recuperación.

Según relató Uhrig, la acumulación de fragmentos óseos representa una amenaza silenciosa para órganos vitales. La decisión sobre cómo proceder será tomada en las próximas horas, una vez que el equipo médico confirme que Medina se encuentra en condiciones de soportar el procedimiento.

Además de las fracturas, uno de los pulmones resultó comprometido. La perforación detectada días atrás obligó a extremar los cuidados y postergar cualquier avance hasta que el estado clínico muestre signos de estabilidad. La posibilidad de una cirugía agrega incertidumbre en un contexto ya de por sí delicado.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR