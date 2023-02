Una mujer de familia: La China viajó para conocer a sus suegros y sellar su amor con Rusherking

La China Suárez y su novio Rusherking llegaron en horas de la mañana en un vuelo privado en la provincia de Santiago del Estero. Un amigo de la pareja registró imágenes cuando la reja descendía por la escalinata y el cantante compartió el video en su cuenta de Instagram.

Thomas nació en la provincia norteña y allí vive su familia, todo indicaría que habrá presentación oficial de Eugenia. La pareja compartió el año nuevo en un paradisiaco hotel de Playa del Carmen, donde se los pudo ver disfrutando de las vacaciones y luego de regresar del país azteca, la China acompañó a Rusherking a Pinamar donde ofreció un recital en la playa.

La China viajó a Santiago del Estero y sorprendió a sus seguidores al mostrar la manera tan especial en la que Silvia, madre del joven, la agasajó durante su visita.

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la actriz en un video que compartió en sus historias de Instagram, en el que se la veía saboreando esa golosina tradicional de esa provincia hecha en base a harina de algarroba, que se suele vender por las calles y es considerada una exquisitez local.

Y luego continuó mostrando su felicidad, mientras interactuaba con su novio que la miraba detrás de la cámara. “¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”, dijo la China mientras probaba las preparaciones.

Se muestran juntos, felices y contra todos los pronósticos por la diferencia de edad y las distintas especulaciones la pareja se afianza. Antes de emprender el viaje a la provincia del norte la China y Rusherking fueron al teatro a ver "Casados con hijos" y los acompañó la madre de la actriz.