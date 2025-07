La reconocida periodista y panelista del ciclo de farándula "Los Profesionales de siempre", Evelyn Von Brocke, sorprendió al anunciar su ingreso formal en la política bonaerense.

La comunicadora será candidata a concejal por el espacio "Acción Vecinal San Isidro es Distinto", liderado por el ex intendente Gustavo Posse, de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre. Este movimiento marca un paso decisivo en la carrera de Von Brocke, quien utilizó su plataforma mediática para dar voz a una serie de problemáticas que afectan al municipio y que ahora planea enfrentar desde la gestión pública.

DE LAS CÁMARAS AL COMPROMISO MUNICIPAL

El anuncio oficial se produjo a través de diversos medios, incluyendo una presentación en el canal TN durante el fin de semana, donde Evelyn Von Brocke estuvo acompañada por Gustavo Posse y Bárbara Broese. Bajo el lema “Porque donde hay vocación, hay futuro. Y donde hay acción… San Isidro es distinto”, este nuevo proyecto político busca convocar a vecinos comprometidos con el desarrollo y la mejora de su localidad.

La figura de Von Brocke se convierte en un puente entre la experiencia en comunicación social y la sensibilidad por los problemas que denunció por años en su rol periodístico.

“El cansancio de escuchar ‘¿qué está pasando en San Isidro?’ me impulsó a actuar. Desde la política se pueden generar los cambios reales que la comunidad necesita”, explicó la periodista en su discurso inicial. Su crítica incluye problemas que van desde la inseguridad hasta la deficiente atención en el hospital local, pasando por el mal manejo de la basura y la falta de políticas efectivas para el reciclaje.

La periodista no dudó en señalar situaciones graves recientes que, según su perspectiva, no se habían dado jamás bajo la administración de Posse: “Tenemos gente con 15 puñaladas y ambulancias que no llegaron a tiempo".

Por su parte, Gustavo Posse, ex intendente y referente de la lista, subrayó el papel crucial de la experiencia y la vocación para recuperar un San Isidro que, en su visión, perdió rumbo. “Queremos reunir a gente de acción, personas que supieron construir lo que hoy queremos retomar”, afirmó en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una foto junto a Von Brocke, demostrando la fuerte alianza que cimentan para este nuevo desafío político.

El desafío para Evelyn Von Brocke y su equipo será transformar la mirada crítica a través del periodismo en acciones efectivas desde el Concejo Deliberante. Su campaña apunta a conectar con un electorado preocupado por la calidad de vida y el bienestar en San Isidro, un municipio que históricamente se había destacado por su desarrollo y tranquilidad pero que ahora enfrenta múltiples dificultades sociales y sanitarias.

Con un narrativa cargada de realismo y compromiso, Von Brocke invita a los vecinos a "jugarse con los cambios que uno realmente quiere", enfatizando que la política no es solo un espacio para promesas sino para decisiones concretas que impacten positivamente en la vida cotidiana.