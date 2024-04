Una famosa periodista acusó a Lizy Tagliani de "robarle" el novio y desató un escándalo: "En un hotel.."

En las últimas horas, Lizy Tagliani quedó en el centro de la polémica luego de filtrarse que habría intentado robarle el novio a Marcela Tauro.

Según trascendió, la comediante le escribió a Martín Bisio, ex pareja de la periodista, a poco de que termine su relación de siete años.

"Mi ex se ha portado genial y me cuidó", indicó la periodista, quien afirmó que vio los mensajes que la humorista le envió a su ex pareja y que no dejan lugar a dudas.

QUE DECIA EL FAMOSO MENSAJE QUE LIZY TAGLIANI LE MANDO AL NOVIO DE MARCELA TAURO

“Se dieron un tiempo para pensar. No es que hubo un escándalo, una pelea bochornosa o la existencia de terceros. No. La información, lógicamente, fue que estaban separados. Y el mismo día que ella lo cuenta, a la tarde fallece la mamá. Entonces, ¿Qué hizo él? La vino a buscar y la llevó a Rosario porque ella necesitaba abrazos y contención. Después se fue a Europa ese viaje y recién cuando volvió se dio el reencuentro en un hotel”, precisó Duré en Socios del Espectáculo.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Según Duré, "En ese momento es que él le dice "che, mirá el mensaje que me llegó" y le muestra a Marcela lo que le había mandado Lizy. El fue tan caballero y protector que no sólo no le contestó sino que le mostró a Marcela para que supiera lo que había pasado".

"Ahí Marcela se entera y claro, desde ese momento no la puede ver a Lizy". ¿Qué decía el famoso mensaje? Anoten: “Cuando estés por Buenos Aires avisame y nos vemos en el departamento”, cerró.