Una famosa cocinera reveló que ayudaba a Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity

Claudia Villafañe fue la gran ganadora de la primera temporada de Masterchef Celebrity, lugar donde logró mostrar todo su talento en la gastronomía. Incluso, días atrás, se quedó con el primer premio de la edición de famosos del certamen de cocina coreana organizado por el Festival Hansik. Sin embargo, a pesar de que ya es considerada una gran chef, este domingo se supo que recibía algunos consejos de Paulina Cocina, la influencer que es toda una sensación con sus tips de recetas no solo en las redes sociales sino también con su último libro, “Meal Prep”.

Invitada a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, este domingo la cocinera fue consultada al respecto por Juana Viale. “¿Claudia te llamaba a vos para pedirte recetas?”, fue la pregunta sin filtros que le hizo la conductora. Un poco dubitativa, ella respondió: “No sé si estoy autorizada para hablar de este tema”. “Sí, estás autorizada”, le respondió la nieta de Chiquita entre risas. En ese momento, El Turco García, que fue también participante de la primera temporada del reality de Telefe, intervino: “Mirá que yo sé, yo estaba ahí cuando llamaba y anotaba. Te llamaba tipo once y media o doce, cuando teníamos que entrar ahí”.

Finalmente, Paulina admitió: “Sí, sí. No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa, pero cuando estaba por llegar me decía: ‘Nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’. Y ahí yo le decía: ‘Podés hacer esto, podés hacer lo otro’”, reveló. Y agregó: “Hablando con ella y con Belu Lucius me sorprendió que de verdad es una competencia, estaban nerviosas. Yo tengo audios de Belu diciéndome: ‘No me alcanza el tiempo’. Tampoco la asesoraba a Belu, ¿eh? Ni a Claudia tampoco: charlábamos nada más”, concluyó.

Lo cierto es que a la mamá de Dalma y Gianinna Maradona no le va nada mal con su incursión en la gastronomía. Hace poco, lanzó un emprendimiento en el que ofrece el delivery de sus “ñoquis de la Tata”, que son su especialidad. A cambio de 3.500 pesos, la pasta –dispuesta en un logrado packaging– viene acompañada de “una botella de salsa con puré de tomate casero, producción propia con la receta original italiana, aceite de oliva extra virgen, ajo y albahaca”. “Si te animás con ella –se aconseja–, podés preparar la versión de la Tata o usarla directamente así”. Además, hay queso parmesano, albahaca fresca “para decorar” y una baguette parisina. Se completa con una explicación detallada de cómo preparar los ñoquis sin que se pasen ni queden demasiado al dente.

Por otra parte, también se sumó con un segmento de cocina a Abrimos a las 12, el programa de Radio Del Plata que conducen los periodistas deportivos Alejandro Fabbri y Miguel Tití Fernandez. Por medio de un video, la cuenta oficial de la emisora compartió un adelanto del envío que comenzó a principios de abril y que tiene la participación de Claudia los días viernes. En las imágenes, se ve a Tití presentando a Villafañe como “una amiga”, pero enseguida empiezan las chicanas, siempre en tono amistoso y referidas a las aptitudes de una y otro para la cocina. “Vos me estás subestimando, mis recetas son extraordinarias”, señaló el periodista, que en más de una ocasión paseó sus dotes culinarios por los programas de televisión. “Yo no sé si mis recetas son extraordinarias pero son muy sabrosas”, respondió ella.

