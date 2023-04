Una ex piquetera vende contenido para adultos y sueña con ser la diputada "hot" de Milei: "Soy la mejor del porno"

Silvina Soria tiene 36 años, en su pasado adolescente fue piquetera y ahora tiene tres hijos. En su camino, trabajó en una estación de servicio y a través de las redes sociales encontró su “vocación”: vender contenido erótico.

Sin embargo el resumen de su historia no es tan simple como parece ya que pretende sumarle un nuevo capítulo: ser electa como diputada provincial en la lista que encabezará Javier Milei.

Soria vive en Avellaneda y factura una importante cifra de dinero por mes que prefiere no revelar. “Fui una de las primeras en vender contenido. Es algo que explotó en la pandemia. Yo en ese momento estaba de licencia en el trabajo y quería regresar. No es lo mismo vivir al día, con lo que vos generás, que con un sueldo asegurado a fin de mes”, comentó.

La madre de Uma (10), Gael (6) y Melanie (5) está separada y asegura que sin su material erótico no podría mantener a sus hijos. “Mi perfil es más sensual. En Instagram y TikTok publico muchos videos en bikini, en la playa, en el jacuzzi. Busco la viralización que me lleve a tener clientes que compren mis fotos y videos”, detalló en diálogo con TN.

“Trabajaba como playera en una estación de servicio y debía lidiar con los comentarios babosos de los hombres. Ya estoy acostumbrada a que me miren o digan cosas. Pero bueno, en ese entonces charlábamos, buena onda. Luego me llegaban mensajes diciéndome que querían verme en ropa interior. Así les ponía un precio, me sacaba las fotos y se las mandaba por privado”, aseguró.

En una de las plataformas en las que vende dicho contenido Soria se describe de la siguiente manera: “Acá estoy. La mejor del porno argentino. La ama de casa que ustedes adoran”.

“Mis días arrancan a las 7 de la mañana. Despierto a los chicos, les doy el desayuno, los visto y los llevo al colegio. Cuando vuelvo desayuno y miro las noticias. Pasadas las 8 y pico empiezan a llegarme mensajes. Muchas preguntas, propuestas, reuniones”, cuenta.

“Acá en el barrio salgo a hacer las compras, la gente me conoce. Me ven como una referente de La Libertad Avanza. Se está moviendo todo de manera muy ágil. Lo principal, reitero, es buscar fiscales para cuidar los votos”, cuenta Soria.

“Lo mío es muy osado. Por eso trato de generar constantemente contenido nuevo, para que mis clientes fijos se mantengan interesados. Si no genero nada los pierdo. La realidad es que hoy, que estoy muy metida en la política, no estoy vendiendo demasiado”, cerró.