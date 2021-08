Una ex participante de La Voz Argentina evalúa demandar al programa y denunció maltratos de Ricky Montaner

Una ex participante de La Voz Argentina sorprendió en las últimas horas al asegurar que demandará al programa y denunciar maltratos por parte de Ricky Montaner.

Se trata de Jéssica Amicucci, quien en redes sociales aseguró estar "enojada con el programa" y "evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”.

En su posteo Amicucci, quien durante el certamen había mantenido una disputa con su compañera Esperanza Careri luego de que Mau y Ricky, cabezas del "Team" en el que se encontraban, les marcaran su pobre performance durante una de las batallas.

Fue en ese marco que la abogada aseguró que su compañera no había querido ensayar, algo que Careri desmintió rotundamente.

A raíz de eso, Ricardo Montaner decidió salvar a Jéssica luego de que sus hijos se inclinaran por Esperanza, pero sin embargo Amicucci despertó la polémica en redes sociales likeando posteos que decían que Mau y Ricky “no tienen buenas voces”.

En esta oportunidad, la ex participante completó su descargo asegurando: “Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”.

Además, tuvo palabras duras para con las juradas mujeres, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, al preguntarse por qué no la defendieron cuando Ricky Montaner la interrumpió bruscamente al aire en una emisión tensa del programa.

"¿Y dónde están las jurados? Cuando me gritó (Ricky) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, cuestionó.