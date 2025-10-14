Una encuesta reveló quién será el ganador de La Voz Argentina 2025

La cuenta regresiva para descubrir al nuevo campeón de La Voz Argentina 2025 está a punto de finalizar, y las redes sociales se han transformado en un fiel reflejo de la expectativa que genera el certamen.

Este lunes 13 de octubre se anunciará al ganador en una gala que promete emociones, talento y una definición muy reñida. Mientras tanto, las encuestas en línea ya comienzan a mostrar tendencias y parecen anticipar quién podría quedarse con el premio mayor. Aunque no son sondeos oficiales, miles de fanáticos ya expresan su apoyo a sus favoritos, dejando entrever quién lidera la votación popular.

La gran final del reality de Telefe se llevará a cabo en dos jornadas: la primera, el domingo 12, que ya tuvo lugar, y la segunda, decisiva, este lunes 13, en la que se conocerá al ganador. Los cuatro finalistas que llegaron a esta instancia son Alan Lez, del equipo de Lali Espósito; Nicolás Behringer, del team Luck Ra; Milagros Gerez Amud, del equipo de Soledad Pastorutti; y Eugenia Rodríguez, del team Miranda!.

De acuerdo con los relevamientos que circularon en X (ex Twitter), Nicolás Behringer sería quien se imponga en la votación final. En una encuesta publicada por el periodista Julián Haramboure, con más de 240 votos, el cantante del team Luck Ra obtuvo el 55% de las preferencias, seguido por Alan con el 24,5%, Milagros con el 15,3% y Eugenia con el 4,6%. Otro sondeo, realizado por la cuenta @Sebittasse, reforzó esa tendencia: Nicolás volvió a liderar con el 49,6%, dejando al resto muy por detrás. Si bien estas cifras no son oficiales, el público ya lo posiciona como el favorito para llevarse el trofeo de La Voz Argentina 2025.

Qué se llevará el gran ganador

Durante la última emisión, Nico Occhiato, conductor del ciclo, anunció los importantes premios que se entregarán en la final. “El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos y un contrato con el sello discográfico Universal Music para lanzar su carrera profesional”, explicó al aire. Además, aclaró que los demás finalistas también recibirán una recompensa económica: el segundo lugar se llevará 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto cinco millones. De esta forma, los cuatro finalistas se aseguran un reconocimiento por haber llegado a la instancia más exigente del certamen.

El ganador será elegido exclusivamente por el voto del público, que podrá participar a través de la web oficial del programa, mediante mensaje de texto o escaneando el código QR que aparecerá en pantalla durante la transmisión en vivo. Con los jurados expectantes y las redes encendidas, todo apunta a que la definición de esta temporada será una de las más seguidas de los últimos años.