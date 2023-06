Una amante de Icardi rompió el silencio y lo amenazó: aseguró tener audios y "videos" con él

Mauro Icardi, no obstante haber sido coronado campeón con su equipo en Turquía, no está viviendo días de completa felicidad. Una vez más, el ex de Wanda Nara se ve envuelto en un escándalo con Cande Lecce, una modelo que asegura ser la tercera en discordia entre los padres de Francesca e Isabella.

En ese contexto, Mauro supo decir en sus redes que ya anunció acciones legales contra la modelo por haber mentido sobre un posible vínculo entre ambos. Mauro expresó que “muy pronto habrá noticias” respecto a ese tema.

Así fue que en Mañanísima, entre lágrimas, Cande le hizo una especie de amenaza al delantero:"¿Por qué me ataca tanto siendo que lo que pasó fue lindo?", dijo después del ninguneo del ex PSG.

"Tengo cinco audios en realidad. Los tengo en mi computadora", reveló la aspirante a participar del Bailando sobre sus presuntos diálogos con el delantero de Galatasaray.

La fecha de los mensajes data del mes de febrero, y son anteriores a la noche que pasaron juntos con lo cual son una verdadera bomba: "Los audios pueden llegar a cambiar muchísimo la realidad de su familia. Él me decía que estaba separado de Wanda, pero en otro tono".

Según Lecce, Mauro la llamó para decirle que estaba en Argentina y la pasó a buscar en un Ford Mustang rojo. Lecce dice que tiene los videos de los peajes para presentar pruebas de que se vieron. ““Yo le creí todo lo que me dijo”, aseguró.