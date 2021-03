CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El periodista y conductor Antonio Laje sorprendió a todos este miércoles al recibir un insulto mientras se encontraba al aire en su programa Buenos Días América, y responderlo frente a las cámaras.

El suceso se dio mientras él y su compañera, María Belén Ludueña, leían mensajes que los televidentes enviaban vía Telegram para responder a la consigna del día: ¿Cuál es el precio que pagan por la nafta en donde viven?.

Entre los varios mensajes cumpliendo con lo preguntado, se pudo ver uno que decía 'Laje sorete', el cual tuvo un breve paso por la pantalla antes de ser retirado de la misma por la producción.

Al verlo, Laje reaccionó: “Y bueno, son opiniones... Son opiniones... Qué se yo, no tengo ningún problema... Doy la cara y me la banco todos los días, no como vos que lo escribís en un mensaje anónimo”

Televidente insultó a Laje en vivo y lo dejó pedaleando en el aire

“No me preocupa realmente. Lo que siempre pido es si no te gusta lo que digo, primero, no tenés que verme. Estás mirando, estás escribiendo e insultando... La verdad es: decí lo que pensás sin insultar”, afirmó luego de que su compañera asegurara que "no hay que enviar esos mensajes" pese a la reacción inicial del conductor.

Tras el curioso hecho, el programa siguió y ambos continuaron con la lectura de los textos enviados por los televidentes.