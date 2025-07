Óscar Burgos, cantante de Junín de los Andes y expolicía, se presenta este lunes por la noche en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina, el popular programa de talentos de Telefe. Su participación está prevista para las 21.44 y promete ser uno de los momentos emotivos de la jornada.

En un video que compartió en sus redes sociales, Burgos invitó a su gente a no perderse la presentación. “Hola gente linda de Junín de Los Andes y la provincia de Neuquén y de todo el país. Esta noche voy a estar audicionando en La Voz Argentina. Véme en el escenario más importante del país”, expresó emocionado.

De Cutral Co a los grandes escenarios

Aunque actualmente reside en Junín de los Andes, Óscar nació en Cutral Co, una ciudad que lleva en el corazón y a la que regresa cada vez que puede. “Fui policía durante 25 años, pero la música siempre me acompañó. Siempre vuelvo a mi Cutral Co a encontrarme con mi gente”, contó en una entrevista previa con LMNeuquén.

¿Fondo de olla o la bomba del año?: el impresionante rumor que vincula a Tinelli con Gran Hermano 2025

Su historia conmueve por su tenacidad y su amor por el arte, ya que supo equilibrar su carrera en la fuerza con la pasión por el canto. Su decisión de audicionar en La Voz responde a una meta personal: cumplir el sueño postergado de vivir de la música.

La Voz Argentina: plataforma de sueños

La Voz Argentina es el certamen musical más popular de la televisión local, y su formato se basa en una primera etapa de audiciones a ciegas, donde los coaches escuchan sin ver a los participantes y deciden si los quieren en su equipo. Solo la voz importa.

Este año, el jurado está compuesto por figuras como Lali Espósito, Soledad Pastorutti, el dúo Miranda y el cantante Luck Ra. Ellos serán quienes decidirán si Óscar continúa en competencia.

Talentos del sur, protagonistas

La edición 2025 del reality ya tuvo presencia destacada de artistas patagónicos. A los nombres de Joaquín Martínez, Agustina Ortiz y Celeste López, se suma ahora el de Óscar Burgos, representante de Junín y de toda la provincia del Neuquén.