Pocos días transcurrieron desde que Los 8 escalones del millón comenzó con un nuevo horario en la tarde de los argentinos.En esta oportunidad, Walter, el participante que resultó ganador conmovió a todos en el piso, y más de uno seguramente desde el living de su casa.

Este participante es no vidente y contó la verdad por la cual decidió inscribirse para participar en el programa conducido por Guido Kaczka. Después de que el conductor de Los 8 escalones del millón lo presentara, Walter contó: “Me anoté muchas veces y también mi hija me anotó unas cuantas veces. Por insistencia casi”. Luego, explicó que estaba casado y que tenía dos hijos llamados Katia y Daniel.

“Un saludo para ellos ya que estoy”, expresó Walter, quien llegó al ciclo acompañado por su hija. Luego de responder la última pregunta de manera correcta, agregó: “Te veo siempre, te admiro sabés”, le confesó a Guido Kaczka. Luego, sorprendió con sus palabras y el motivo por el cual fue al programa.

“Mi hija me decía hoy nos sacas de pobres, a ver si con esto somos un poquito menos pobres”, aseguró entre risas mientras sostenía el cheque ganador. Mientras tanto su hija entraba al estudio a festejar junto a él. “Me decía que no me desmaye, porque antes de entrar estaba un poquito nervioso”, agregó con humor haciendo referencia a lo que hablaba con su hija mientras Guido cerraba el programa.

Por último, Walter dejó de lado la emoción para bromear con el conductor. “Me tienen que echar para que me vaya de acá”, cerró al ser consultado sobre si pensaba volver a la noche por los dos millones a Los 8 escalones del millón, lo que suelen hacer muchos ganadores del ciclo.