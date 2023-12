Williams López, el joven de 20 años de la provincia de Corrientes, tuvo un duro momento al aire cuando habló del pasado con su familia y no pudo evitar quebrarse en llanto delante de sus compañeros.

El gaucho pasó por dos minutos de absoluta tristeza al recordar que sus padres no estuvieron presentes del lado afectivo, algo con lo que carga hasta este momento.

El participante comenzó de a poco hablando de su pasado: “cuando escucho a los chicos que hablan de su familia y me pinta el bajón”.

Luego, siguió pero con detalles de su relación con sus padres. “Mi viejo es derecho... por ahí no me daba un abrazo, tenía que ser una ocasión especial y mi mamá también fue así siempre, pero siempre estuvieron conmigo”, declaró.

“Mi papá no te daba un abrazo, beso o un consejo. Si necesitaba un consejo, lo tenía que sacar de mí mismo. Gracias a Dios me fui formando día a día y me hacía fuerte”, explicó Williams en una dolorosa confesión delante de sus compañeros.

Por último, avisó que lo dicho este martes iba a ser solo la punta del iceberg y que luego se vendrán más cosas fuertes: “en algún momento les voy a contar mi verdadera historia, las cosas feas que tuve que pasar: trabajar desde muy chico para tener mis cosas, mis zapatillas. Nunca nos faltó un plato de comida o un techo, pero sí un par de zapatillas”, concluyó.