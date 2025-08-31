El Gobierno del Chubut realizó días atrás en Comodoro Rivadavia la Final Provincial de Freestyle Rap, disciplina urbana que forma parte de los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita 2025, que reunió a jóvenes talentos provenientes de la ciudad petrolera, así como de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

El evento tuvo lugar en la Plaza de la Soberanía de la Costanera y fue impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia y la Coordinación de Deportes Extremos y Urbanos de Chubut Deportes. Además, contó con el acompañamiento del Ente Comodoro Turismo, la Dirección de Deportes de Rada Tilly y la compeThe Bike Freestyle.

¿Quiénes son los clasificados?

Los clasificados que representarán a la provincia en la etapa nacional son Tomás Ojeda Vega, de Comodoro Rivadavia, en la categoría Sub 17, y Teo Dourisboure, de Rawson, en la Sub 15.

Ambos competirán en Mar del Plata a fines de septiembre, bajo la supervisión técnica de Ignacio Mencegue, bicampeón provincial y referente de la escena hip hop chubutense.

La jornada ofreció un espectáculo vibrante a cielo abierto, recreando el espíritu urbano que cada fin de semana convierte plazas y centros culturales en escenarios de encuentro, respeto y cultura viva.

¿Qué es el freestyle rap?

El freestyle rap es una rama del hip hop donde un artista (un MC) improvisa letras y rimas al instante, sin una preparación previa, sobre una base musical (beat).

Es una forma de rap espontánea que se usa comúnmente en las batallas de freestyle, donde los raperos compiten de manera verbal, atacándose mutuamente con ingenio y creatividad para impresionar al público y a los jueces.