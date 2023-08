Este lunes, un histórico artista internacional que en una ocasión visitó Comodoro, desmintió su muerte. Se trata de José Luis Perales, quién visitó la ciudad en el año 2009.

El artista de 78 años, utilizó sus redes sociales y dejó un mensaje ante la sorpresiva noticia falsa de su fallecimiento que se volvió viral.

“Hola amigos, les hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer. Ya estamos por marcharnos, pero de repente nos encontramos con alguien de muy mala idea ha dicho que yo me he muerto”, comenzó diciendo en un video.

“Estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en el estadio”, aclaró.

“Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que habeis intentado saber si era verdad esta cosa”, concluyó.

QUIÉN ES JOSÉ LUIS PERALES

Nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, España y a la edad de 14 años emepezó a escribir sus primeras canciones cuando tenía 14 años. Es conocido por canciones como “¿Por qué te vas?”; “¿Qué pasará mañana?”; “Santo Domingo”, entre otras. A lo largo de su carrera vendió más de 50 millones de copias de discos.

LA VISITA A COMODORO

Perales visitó la ciudad chubutense en noviembre del año 2009, en el marco de una gira que realizó en Argentina. De esta forma, también pasó por San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, La Rioja, Neuquén, Bahía Blanca, Junín y Tucumán.