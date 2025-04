Un famoso cantante reveló que tiene VIH y recordó su oscuro pasado para advertir a sus fans: "No me acordaba..."

El cantante de cumbia conocido como El Villano, cuyo nombre real es Jonathan Müller, realizó una revelación pública y profundamente personal que conmocionó a sus seguidores, familiares y amigos: anunció que vive con VIH.

En un sentido video, el artista contó cómo descubrió su diagnóstico y habló sin filtros sobre su pasado de excesos, su proceso de sanación espiritual y el mensaje de esperanza que quiere transmitir a sus seguidores.

UN DIAGNÓSTICO INESPERADO QUE CAMBIÓ SU VIDA

El Villano relató que, a pesar de sentirse en su mejor momento, acudió al médico por un dolor de panza y síntomas leves como cansancio y pérdida de peso. En los análisis de rutina, recibió la noticia de que era VIH positivo.

“La verdad que me sentía muy bien y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco, me sentía un poco cansado. Me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos lo del HIV, y todo me salió bien, pero HIV positivo”, explicó.

Aunque tiene pareja estable desde hace dos años, quien se realizó los análisis y está sana, El Villano confesó que no sabe cómo ni cuándo contrajo el virus ni a quién pudo haber contagiado. Por consecuencia, decidió hacer pública su situación porque sintió que no debía guardarla para sí mismo. “Mi propósito es compartir toda mi verdad desde lo más oscuro que viví hasta la luz y conectar con Dios”, afirmó.

LA CRUDA CONFESIÓN DEL VILLANO SOBRE SU PASADO

El cantante reconoció antecedentes marcados por el vicio y los excesos. “Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo, de noches en las que terminaba y me despertaba el otro día sin acordarme nada”, confesó. Sin embargo, destacó que gracias a su relación con Dios pudo dejar atrás esas adicciones y encontrar un camino de sanación.

“Estoy saliendo de esa situación siguiendo el camino de Dios, escuchándolo a Él y teniendo una conexión directa, una relación con Dios. Eso me permitió dejar el alcohol, después la droga y luego la adicción al sexo, que viene de cosas que me pasaron en la infancia”, explicó.

Para finalizar, El Villano lanzó un mensaje de cuidado y esperanza a sus seguidores: “Quiero conectar un poco más con mi propósito que es literalmente cambiar vidas para mejor. Cuídense porque la salud es todo. Sin salud no podemos vivir y conecten con Dios. Les mando un beso grande y que Dios los bendiga”. Su valentía y sinceridad recibieron el apoyo masivo de fans y colegas, que destacaron su fortaleza y compromiso con la verdad.