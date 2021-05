Agustín Sierra sorprendió este martes al contar en televisión qué hicieron sus padres con el dinero que ganó actuando para diversas tiras de Cris Morena como Casi Ángeles, Rebelde Way y Chiquititas.

"Cachete", como se lo conoce en el medio, fue parte durante doce años de las exitosas producciones pero aseguró que tenía una vida económica "muy normal, de clase media".

“Yo tenía una realidad económica en mi familia muy normal, de clase media. Nunca sentí esa diferencia por la educación que me dieron mis viejos. Mi plata no se tocaba, no tenía privilegios al lado de mis hermanos porque trabajaba", comenzó el actor tras la pregunta realizada por el panel de La Noche, que se emite por Canal 9.

"Esa plata iba a un cajón, no se usaba, y cuando cumplí 18 años me dijeron ’bueno, esto lo que ganaste’. Gracias al esfuerzo de ellos, hicieron que no me la patine o que no comprara cosas del supermercado, o gaste en zapatillas o celulares”, sumó.

“Siempre fue así, me decían ‘por más que vos pudieras comprarte esos borcegos, yo no se los puedo comprar a tu hermano, entonces vos no vas a tener más que él´”, reveló además Cachete, quien señaló que sus padres siempre fueron estrictos con su educación.

“Me decían: ´El día que te lleves una materia, te sacamos de la tele. Mientras que rindas bien en el colegio, podés seguir laburando´. Y bueno, nunca me llevé una materia”, cerró.

Actualmente Sierra está próximo a debutar en la pista de La Academia de Showmatch, certamen que comienza el 18 de mayo por la pantalla de El Trece.