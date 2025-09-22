Un dúo inesperado: Yhosva Montoya deslumbró cantando a capella junto a Valentino Merlo

El chubutense Yhosva Montoya sorprendió al joven cantante Valentino Merlo al cantar junto a él “Hoy”, uno de los clásicos que reversionó el artista rosarino.

El momento ocurrió tras la Fiesta del Pingüino, evento que se realizó en Trelew el último fin de semana. El gaimense, ganador de La Voz Argentina, se presentó ante una multitud, al igual que Valentino Merlo.

Los dos jóvenes se presentaron el último fin de semana en la 12.ª Fiesta Provincial del Pingüino en Trelew, que este año incorporó la Experiencia Telebingo.

El predio del Club Huracán se llenó de familias, artistas y emprendedores que disfrutaron de shows para todas las edades, patio gastronómico y un operativo de seguridad articulado entre Municipio, Provincia y fuerzas locales.

Con entrada es libre y gratuita para el público general, el evento destacó a artistas regionales y sumó figuras nacionales como Emanero y Valentino Merlo, programados para el domingo.

Desde la Municipalidad señalaron que la fiesta refuerza la identidad de Trelew, potencia su perfil cultural y turístico, y genera movimiento económico para emprendedores y el sector hotelero. Además, el Telebingo aporta espectáculos de nivel y fomenta la acción social en toda la provincia.