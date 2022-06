Juan Segundo Dorsi nació en Pico Truncado, Santa Cruz, tiene 25 años y se presentó en el programa La Voz Argentina, donde reveló que la música le salvó la vida en la calle.

"Trabajo como recepcionista de hotel, me desenvuelvo en las áreas de Turismo. Fui criado por mis abuelos Liliana y Miguel, ella me está cuidando desde arriba y segura está orgullosa que esté acá", detalló en su presentación.

Asimismo indicó que la música le llegó de muy joven. "Mi mamá era profesora de piano, por ese lado, a los 4 años recibo mi primera guitarra a través de mi tío-padrino Mauro, la cual tocaba acostada. Desde muy chico estimulado y hasta la actualidad dándole", destacó.

A su vez, reveló que en Córdoba -donde recibe actualmente- le tocó vivir en la calle. "Fueron altercados, entre idas y venidas, la plata no alcanza y te toca pararte ahí. Lo más loco es que a la música nunca la dejé, salí a tocar en la calle. Tuve ayuda de mis amigos, pero me la rebusqué solo y pude remontar con el trabajo en el hotel", señaló.

A la hora de desempeñarse en el escenario, Juan interpretó una versión de The Animals "House of the Rising Sun", y aunque ninguno de los jurados se dio vuelta, su paso por el certamen lo alegró mucho: "voy a volver, estoy muy contento", le dijo a Marley, el conductor del programa.