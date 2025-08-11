La noche del pasado sábado en el Club Bomberos de San Francisco quedó abruptamente marcada por un inesperado accidente durante la presentación del grupo de cuarteto Dale Q’ Va. Pablo David Ortiz, uno de los cantantes principales, sufrió una caída mientras actuaba, al pisar una tabla en mal estado del escenario, lo que provocó que perdiera el equilibrio y golpeara su cabeza con fuerza contra el suelo.

Según relató el productor de la banda, Maximiliano Marinaro, el accidente fue inmediato y el equipo técnico asistió rápidamente al artista. Ortiz fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, donde los profesionales le realizaron varias suturas debido a las heridas en la cabeza.

Para descartar lesiones internas graves, los médicos decidieron mantenerlo en observación y confirmaron que en las próximas horas se le practicarían estudios complementarios, como radiografías y resonancias magnéticas.

A través de sus redes sociales, la banda informó que Pablo David había recibido varios puntos de sutura y que se encontraba en mejor estado, aunque aún bajo evaluación médica. Los integrantes del grupo aprovecharon la comunicación para agradecer a sus fanáticos por los mensajes de apoyo y la preocupación mostrada en estos momentos difíciles.

El impacto del suceso generó la suspensión del show que estaba programado para el domingo en Sumampa, Santiago del Estero. La banda anunció que esta decisión fue tomada para cuidar la salud de Ortiz y para garantizar una recuperación adecuada antes de retomar sus presentaciones.

Este accidente generó gran repercusión entre los seguidores de Dale Q’ Va y el público en general, que expresaron solidaridad y les desearon una pronta recuperación. En redes sociales se difundió un video con el momento exacto de la caída, donde se observa cómo el escenario cedió bajo el pie de Ortiz, mostrando la peligrosidad del incidente.

En una historia de Instagram, el propio Ortiz llevó tranquilidad a sus seguidores: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, expresó el artista.

Dale Q’ Va, que desde su creación en 2017 se logró posicionar como uno de los grupos destacados dentro del cuarteto cordobés, cuenta con el carismático “Rey David” como una de sus figuras centrales. Junto a Neno Aguirre, otro de sus vocalistas, sus interpretaciones combinan energía y tradición, lo que permitió crear un público fiel que actualmente espera su pronta recuperación.

Con información de TN y El Doce, editada y redactada por un periodista de ADNSUR