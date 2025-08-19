Este pasado lunes por la noche, Ángel de Brito, conductor del ciclo y uno de los periodistas de espectáculos más influyentes del país, sorprendió al aire al revelar que la verdadera razón que motivó la separación habría sido una infidelidad por parte de Gimena Accardi hacia Nicolás Vázquez, algo que hasta el momento no había salido a la luz.

Según explicó De Brito, "Nico Vázquez comprobó que Gime Accardi tenía una relación con otra persona". No una relación casual, sino una que llevaba un tiempo largo.

Aunque el periodista dejó claro que no estaba dispuesto a dar nombres ni detalles más específicos, sostuvo que esta información es un secreto a voces dentro del círculo íntimo de ambos y que sería el "verdadero motivo de la separación", en contraste con la versión pública de la pareja que intentaba mantener una imagen de ruptura amigable y sin conflictos.

Ángel de Brito reveló el motivo de la separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Lo vio con sus propios ojos..."

QUIÉN ES EL TERCERO EN DISCORDIA ENTRE NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

Las especulaciones iniciales que circularon en los medios apuntaron incluso hacia un posible involucrado en la figura del actor de la obra "Rocky", compañero laboral de Nico y Gimena, señalándolo como un posible tercero en discordia. Sin embargo, Ángel de Brito desmintió rotundamente esa versión y reafirmó que la infidelidad fue cometida por la actriz hacia Nicolás, pero dejando abierta la incógnita sobre la identidad del otro hombre.

A la presión de sus compañeros de programa por brindar más detalles, el conductor de LAM brindó una pista clave: el presunto tercero "sería un compañero de trabajo" y además "es casado". Esto generó una gran expectación y polémica en torno a la figura de esta persona, dado que habría sido parte del ambiente artístico y laboral en el que se desenvuelven ambos actores.

Una compañera del panel, Yanina Latorre, agregó que todo indicaría que la relación entre Gimena Accardi y este hombre aún persiste, lo cual complica aún más el escenario y podría ser un elemento determinante en la decisión de Nicolás Vázquez de tomar distancia y poner fin a su vínculo sentimental.

Por otra parte, Ángel de Brito recordó que Nicolás dirige la obra que protagoniza Gimena, lo que hace evidente la cercanía y el vínculo profesional que mantenían hasta hace muy poco. "Es del medio", señaló De Brito, reiterando que el hombre involucrado formaría parte del ambiente teatral y actoral que comparten.

Además, desde el programa añadieron que Accardi conoce personalmente a la mujer de su presunto amante, hecho que suma un nivel de conflicto personal y profesional muy importante.

La noticia generó una gran repercusión entre los seguidores y colegas de la pareja, que hasta ahora no habían detectado tensiones abiertas entre ambos, más allá de los rumores habituales que suelen rodear a las figuras públicas. Por ahora, ni Nicolás Vázquez ni Gimena Accardi se pronunciaron públicamente sobre estas nuevas revelaciones ni dieron detalles sobre su estatus actual ante este posible conflicto.