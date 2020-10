BUENOS AIRES (ADNSUR) - Hace pocos días, Laurita Fernández mostró el nuevo "chiche" de Nicolás Cabré con el que salieron a pasear: un Fitito celeste de la década del '70.

Sin embargo, el emblemático auto le jugó una mala pasada a Cabré, quien se quedó sin nafta y debió ser auxiliado.

"Picnic ayer y hoy se quedó sin nafta", posteó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, junto a una foto de la tarde al sol que compartió ayer la pareja en los Lagos de Palermo y otra del actor parado junto a su auto y dos personas que parecen estar alcanzándole un bidón con nafta para auxiliarlo y que fue publicada por la cuenta anti_peronsimo a ti.

"Salió la máquina"

La conductora del Cantando 2020, Laurita Fernández ya no juega al misterio y en su paso por Los ángeles de la mañana terminó por blanquear su reconciliación con el actor Nicolás Cabré.

Los rumores de que Laurita Fernández y Cabré estaban otra vez juntos terminaron por confirmarse con la aparición de fotos y videos de la pareja paseando por la zona de Pilar, donde el actor pasa la cuarentena junto a su hija Rufina.

Laurita compartió imágenes del paseo en un hermoso Fiat 600 de la década del 70 que sería la última adquisición del actor.

“Salió la máquina a la pista”, escribió Laurita Fernández para acompañar los videos y la foto que compartió en sus stories de Instagram.

“Creo que habló por casi todos los que tenemos un 600 que queremos más fotos de esa hermosura”, fue el comentario del usuario ayrton2622.

La reconciliación

Pero incluso la conductora del Cantando tampoco tuvo inconvenientes en hablar con Los Ángeles de la Mañana sobre cómo está la relación con Cabré, después de la breve separación que vivieron en medio de la cuarentena.

“Sigue llegando material, y que no se esconden está más que claro, porque si no, no aparecerían las fotos”, arrancó diciendo la notera de LAM.

“Sí, está todo más que bien, yo estoy muy bien”, afirmó Laurita, a la salida del Cantando.

“Ahora, ¿vos te das cuenta cuando te están filmando? Porque el otro día parecía que te diste cuenta”, le preguntó la movilera.

"No, porque me habían tocado bocina. Pero hoy sí vi y saludé. Mucha gente que nos paraba y nos pedía una foto, también me decía que nos veía en el Cantando a la noche con Ángel. Y la verdad que es muy lindo y se nota que muchos están disfrutando la noche del Cantando. Así que eso también está bueno, salir un poco y ver la reacción de la gente. Dicen que la pasan bien, que lo disfrutan, buena onda”, admitió Fernández.

“¿Nico lo mira, te dijo algo, le gusta cómo estás?”, interrogó la notera.

“Él cada tanto lo mira, no es de mirarlo todo el tiempo. Porque me dice ‘Yo me pongo muy nervioso por vos’ (risas), o sea que lo mira cada tanto”, le respondió Laurita.

“Y el tema de la casa, ¿volvieron a pensar en tal vez mudarse juntos? Yo sé que el contexto tampoco es el mejor”, le consultó a continuación la cronista de LAM.

“Falta mucho, hay muchas cosas que se tienen que ver antes y pensar. Pero hoy estoy muy bien”, finalizó Laurita, sin ánimo de entrar en tanto detalle.