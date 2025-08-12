En el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas muchas veces se viven bajo la lupa pública. Los romances nacen, se enfrían, estallan, terminan y, en muchos casos, vuelven a comenzar.

Ya sea por motivos personales, por cuestiones familiares o simplemente por la intensidad con la que se viven los vínculos, los altibajos sentimentales de las figuras públicas suelen generar tanto interés como sus carreras artísticas.

En ese contexto, las reconciliaciones inesperadas capturan la atención del público y dejan a más de uno sorprendido. Eso fue lo que ocurrió con Tamara Báez y L-Gante, quienes volvieron a apostar a su historia juntos tras una separación y en medio de una relación reciente de ella con otra persona. La reacción del exnovio de Tamara no tardó en llegar y fue directa a las redes sociales.

LA PALABRA DE THIAGO MARTÍNEZ, EL EX DE TAMARA BÁEZ

Tras la sorpresiva noticia, Martínez usó sus redes sociales para compartir algunas frases cargadas de emoción y tristeza. Primero eligió una estrofa que parece estar dedicada directamente a Tamara: “Enamoraste a un malo sin ser una nena fina”, escribió.

Luego, continuó con una reflexión que deja entrever su malestar por lo ocurrido: “La vida a veces es dura, pero te voy a contar un secreto: eres más”.

Además, dejó un mensaje más contundente, con cierta resignación: “Y al final dejé los celos y me puse a pensar que cada quien está donde quiere estar y pierde lo que quiere perder”.

QUE DIJO L-GANTE SOBRE SU ACERCAMIENTO A TAMARA

“Volví con Tamara, en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero”, declaró el cantante de Cumbia 420 en el programa Los Profesionales.

Según contó, el reencuentro fue casi accidental: “Ella estaba en conflicto con su expareja y un día habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Llegué y resulta que mi hija no había ido, así que me acerqué a su casa. Me abrió pensando que era el hermano, hablamos y está todo bien. ¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!”, expresó Elián.

LOS POSTEOS DE TAMARA BÁEZ

Báez eligió hablar a través de sus redes sociales, donde suma más de 700 mil seguidores. Allí publicó una serie de frases con las que dijo sentirse identificada, y que —según interpretaron muchos— reflejan el momento que atraviesa.

La relación entre ambos tuvo idas y vueltas desde su ruptura en 2022, marcada por diferencias personales y mediáticas. Sin embargo, en los últimos meses se los vio más cercanos, compartiendo tiempo con su hija y asistiendo juntos a algunos eventos. Este acercamiento terminó por sellar un regreso que, para muchos, parecía improbable.

“Las cosas terminan, la gente cambia y la vida continúa”, se lee en uno de los mensajes que subió a sus historias de Instagram, horas después de que Elián Valenzuela confirmara la reconciliación.

Previo a ese posteo, y en la noche del domingo, Báez había publicado otra frase que dejó entrever cierta cautela ante esta nueva etapa: “Las cosas pasan por algo y el tiempo te mostrará por qué”. El mensaje fue interpretado como una señal de que, pese a la reconciliación, la influencer prefiere tomarse las cosas con calma.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR