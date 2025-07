Tras su separación de Gimena Accardi, se filtró un video de Nico Vázquez "a los besos" con otra mujer

Este martes por la tarde, el mundo del espectáculo argentino se vio sacudido por una noticia inesperada: Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación luego de 18 años de relación.

La pareja, una de las más queridas y estables del ambiente, compartió un emotivo comunicado conjunto en sus redes sociales, donde expresaron el profundo cariño y respeto que aún los une, pero también la necesidad de "tomar caminos distintos" tras haber intentado todo para sostener la relación.

“Después de compartir con Gime Accardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une. [...] Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, señala el comunicado.

En este contexto, ambos pidieron respeto y comprensión para transitar este momento tan íntimo y doloroso.

EL POLÉMICO VIDEO DE NICO VÁZQUEZ A LOS BESOS CON OTRA MUJER

Horas después del anuncio, la polémica se instaló en redes sociales cuando la cuenta oficial de LAM compartió un video en el que se ve a Nicolás Vázquez en una actitud cercana con otra mujer. El clip, acompañado de la frase "¿En qué anda Nico? ¿Quién es ella?", generó revuelo y especulaciones sobre la identidad de la mujer.

Rápidamente, usuarios y medios identificaron a la protagonista del video como Mercedes Oviedo, actriz y compañera de Vázquez en la obra teatral "Rocky". Las imágenes, que muestran a ambos en una situación afectuosa, alimentaron rumores sobre un posible vínculo más allá de lo profesional.

¿UN TERCERO EN DISCORDIA?

Si bien el comunicado oficial de la pareja negó la existencia de terceros y remarcó el respeto mutuo, en los programas de espectáculos surgieron versiones sobre la posible influencia de una "tercera persona" en la ruptura.

La periodista Yanina Latorre deslizó que "uno de los dos se habría enamorado perdidamente de otra persona", aunque no confirmó nombres y aclaró que tanto Vázquez como Accardi probablemente negarían esa versión.

Por su parte, Gimena Accardi fue contundente en sus redes: “Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay tercerxs, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años. [...] Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay”.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se conocieron en 2007 durante las grabaciones de "Casi Ángeles" y desde entonces compartieron una vida juntos, atravesando momentos de éxito y de dolor, y consolidándose como una de las parejas más sólidas del ambiente artístico argentino.

La noticia de su separación, sumada a la viralización del video con Mercedes Oviedo, marca el final de una etapa y abre interrogantes sobre el futuro personal y profesional de ambos.