Tras la polémica, Diego Brancatelli explicó por qué se internó en una clínica privada y no en un hospital cuando tuvo coronavirus

Luego de haber estado internado con coronavirus, el periodista Diego Brancatelli respondió en vivo a los cuestionamientos sobre por qué se había alojado en un sanatorio privado y no en un hospital público a transitar la enfermedad.

Brancatelli había sido diagnosticado con COVID-19 el pasado 23 de abril, y tras una complicación sus médicos decidieron que debía internarse. El lugar elegido fue el Sanatorio Trinidad.

“El lunes me levanté con fiebre, 39,5. Estaba transpirado y mareado, agitado, no tenía aire. Agarré el auto y llamé a Omar Recchi, es mi doctor de cabecera, él es el director del Hospital de Capilla (del Señor). Yo estoy cerca, en Pilar. Había ido al hospital de Sanguinetti de Pilar. Ustedes saben de la discusión (en redes)... Siempre me traté en hospital. Me hacen una tomografía y el doctor Recchi sale más pálido que yo. Me atendieron entre tres doctores porque estaba mal. Tenía una neumonía bilateral y no sabían cómo decírmelo”, contó este martes en Intratables respecto a los primeros días de la enfermedad.

Según reveló, tras una charla de profesionales de la salud decidieron internarlo. "Ahí yo decido con Cecilia, mi esposa... ya que me habían ofrecido en Pilar y en Exaltación de la Cruz cama y lugar para dejarme internado, decirles que no, que la prepaga se haga cargo. No quería sacarle la cama a alguien de la sociedad. Hablé con la gente de Galeno y me internaron. Era por 48 horas porque me faltaba el aire. Terminé por cinco días porque al tercer día un análisis de sangre y un eco doppler en las venas, que dio que, en vez de ir normalmente se movía en forma de remolinos y eso podía provocar una trombosis”, relató.

En ese sentido, se recordó una respuesta que el periodista tuvo en Instagram tras ser cuestionado por elegir un sanatorio privado en lugar de un hospital público.

“Los primeros controles me los hice en el Evita Pueblo de Berazategui. Luego fui varias veces al Sanguinetti de Pilar (me hice 2 tomografías allí). Y al momento de la internación me había hecho la tercera tomo en el Hospital de Capilla del Señor. Ahora, al decidir la internación, era mi obligación llamar a la prepaga y coordinar con ellos donde internarme. No puedo ni me pareció ético ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura. ¿Queda claro? Besitos”, dijo.

Por último, habló sobre sus sensaciones durante la internación. “Me enteraba de que se morían por neumonía bilateral. El temor era a que uno no empeore...”, dijo, y bromeó con sus compañeros. “Los extrañé, miraba la tele y los puteaba, me quería meter adentro de la tele cuando escucha algunas cosas”.

“Quería volver a casa. Pero lo que más extrañás es lo que menos valorás cuando estás bien. Deseaba venir acá... deseaba venir al canal a discutir con Débora (Plager) y Pablo (Vilouta)”, cerró.