La actriz y vedette Andrea Rincón cruzó fuertemente al diputado Fernando Iglesias tras su insólita crítica luego que quedara eliminada de MasterChef y le disparó con todo: "Está gagá”.

Hace unos días, el diputado de Cambiemos había atacado en las redes a la actriz por gritar “viva Perón” al despedirse de MasterChef, el exitoso ciclo de Telefe.

Rincón contraatacó en las últimas horas en "Quién paga la fiesta", el ciclo de Rock & Pop en el que es participante.

"Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami", escribió en su momento Iglesias luego que Rincón se despidiera al grito de "Viva Perón, carajo".

"¡Rincón, te fuiste de MasterChef cantando la marcha! Esa es una (buena) manera", le dio pie Nancy Pazos.

"Sí, con la frente bien alta, como debe ser. Zarpadito, Fernando Iglesias", dijo cuando le preguntaron por el tweet.

"Está gagá, me parece. 'Mami', me dijo. ¡Mami! Podría ser su hija, hay que decirle", le contestó ella.

"Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón. Soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino. Lo de 'mami' fue muchísimo, fue un montón. No soy tu mami y podría ser tu hija, un poco de respeto", concluyó.