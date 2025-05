Tras la filtración de chats "hot", surgió un polémico dato sobre el romance entre Brancatelli y Luciana Elbusto

Diego Brancatelli, periodista reconocido y figura pública, se convirtió en el foco de atención luego de que se filtraran supuestos chats íntimos y subidos de tono que habría intercambiado con Luciana Elbusto, periodista y parte del equipo de producción del portal Paparazzi.

En los mensajes, que habrían sido enviados a través de Instagram con la función de mensajes temporales activada, Brancatelli expresaba deseos y recuerdos explícitos, diciendo frases como “Me quedé pensando en lo rica que estabas (...) Con que ganas de la co**, me podría quedar 1 hora (...) Te clavo cuando podamos. Se me eriza la piel de recordar”.

Horas después de que estos mensajes se hicieran públicos, tanto Brancatelli como Elbusto negaron cualquier tipo de relación amorosa o sentimental más allá de una amistad o vínculo laboral.

Luciana Elbusto, en diálogo con el programa Puro Show, aseguró que está trabajando con abogados para realizar pericias informáticas y determinar el origen de la filtración, y afirmó que esos chats no son reales: “Tengo un vínculo de colegas, fuimos dos veces a la cancha y entre con él, pero fui a otra platea. No la estoy pasando bien, siento que me está tocando la peor parte”.

Sin embargo, la negación oficial se vio opacada por nuevas informaciones que surgieron en los medios. Durante la emisión de Puro Show, el conductor Matías Vázquez reveló que recibió un mensaje de alguien cercano a Luciana Elbusto, un estilista que la atendió en varias ocasiones, quien confirmó que la relación entre ambos periodistas “es verdad, salen desde hace años”.

Además, se indicó que esta relación podría tener entre diez y catorce años de duración y que Brancatelli habría tenido otras relaciones extramatrimoniales, incluso con una hermana de Victoria Vannucci.

Por otro lado, Cecilia Insinga, esposa de Brancatelli, habría sido informada por el periodista sobre esta relación extramatrimonial, que según fuentes, comenzó hace cinco años.

Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos, agregó que la esposa de Brancatelli en su momento le perdonó una infidelidad y que hubo un episodio en el que ella lo fue a buscar a la radio tras una noche en un hotel.

En paralelo, un video difundido por el periodista de espectáculos Fede Flowers mostró a Brancatelli y Elbusto en una sesión de fotos juntos, lo que generó aún más especulaciones. El video fue rápidamente borrado por Flowers, lo que alimentó la sospecha y el debate en redes sociales sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

El abogado de Luciana Elbusto, Juan Pablo Fioribello, sostuvo que ella asegura que los chats son “totalmente trastocados” y que no existe ninguna causa judicial ni denuncia al respecto. Se realizarán pericias a los dispositivos electrónicos para determinar si hubo alguna intervención o manipulación de los mensajes.