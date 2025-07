Diego y Yanina Latorre se encuentran en el centro de un escándalo mediático que ha conmocionado a la opinión pública tras la divulgación de una nueva presunta infidelidad del exfutbolista y comentarista.

El episodio salió a la luz por medio de Fernanda Iglesias, quien decidió revelar un audio que confirma un encuentro privado entre Diego y una mujer con la que había tenido un vínculo desde su viaje de egresados en Bariloche, en 1986.

La mujer, una docente de 56 años, relató en el audio que se reencontraron para recordar viejos momentos y que no consideró el episodio una infidelidad, sino un reencuentro entre excompañeros. Sin embargo, el hecho tomó ribetes escandalosos cuando el propio Diego Latorre realizó un llamado para indagar qué sabía esta mujer sobre su encuentro, lo que aumentó las sospechas.

“¿Cómo estás?, te dejo audio porque me da un poco de miedo contarte la historia. Soy una docente, tengo perfil bajo, tengo 56 años. Soy lo más sano que hay. Nada más lejos de lo que están acostumbrados en la farándula. Nos conocimos en Bariloche, en quinto año. No nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un par de años. Divino. No nos habíamos visto más. Nos encontramos para recordar todos estos momentos. Una cosa linda. Me da miedo porque esta gente no sé... no estoy acostumbrada a todo eso”, señalaba la mujer en el audio.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMARON DIEGO Y YANINA LATORRE TRAS EL ESCÁNDALO

En medio de esta tormenta mediática, la pareja decidió abandonar Argentina por varias semanas, un viaje que estaba organizado en familia pero que muchos interpretan como una estrategia para esquivar el foco de la polémica y proteger a sus hijos, Dieguito y Lolita, de los comentarios malintencionados.

Yanina Latorre informó que viajarán primero a Miami y luego ella continuará a México por trabajo, anticipando un paréntesis en su rutina mediática, donde será reemplazada temporalmente por otras figuras en los programas donde participa.

Respecto a la reacción de la panelista, ella se expresó públicamente enfrentando los rumores con una postura de aceptación y complicidad en la vida sexual de Diego, afirmando que cada uno “hace lo que quiere” y defendiendo la privacidad en la pareja tras más de 30 años de matrimonio. Asimismo, criticó la manera en que Fernanda Iglesias expuso el tema, calificándola de extorsiva y obsesiva, y advirtió contra el daño mediático que esta situación genera.

Fernanda Iglesias, por su parte, es la encargada de haber difundido el audio, generando un enfrentamiento público entre ella y Yanina Latorre, que elevó el conflicto a un nivel de fuerte exposición mediática.

Iglesias adelantó que la cita habría tenido lugar en un hotel reconocido de la Avenida del Libertador, aunque por ahora no mostró las fotos comprometedoras que tendría en su poder.

Mientras tanto, la supuesta amante negó rotundamente que su encuentro con Diego haya sido una infidelidad en términos convencionales, describiéndolo como un simple reencuentro de amigos que ya tenían una historia previa