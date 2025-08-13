(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Este martes por la noche se conoció que finalmente Evangelina Anderson y Martín Demichelis pusieron fin a su matrimonio después de una historia de amor de más de 17 años, marcada por intensas experiencias y el deseo constante de mantener la familia unida.

La separación, confirmada en octubre de 2024, ocurrió en medio de una mudanza y un nuevo comienzo profesional para Demichelis como director técnico de Rayados de Monterrey, en México.

Los rumores de una crisis profunda en la pareja comenzaron a circular meses atrás, alimentados por la ausencia de fotos juntos en redes sociales y algunas señales públicas que indicaban distanciamiento. En el programa "LAM" de América TV, Yanina Latorre confirmó que la pareja estaba separada, señalando que Evangelina respondía afirmativamente cuando la consultaban sobre su situación. La modelo y el exfutbolista informaron la separación incluso al colegio de sus hijos para que se les hiciera un seguimiento adecuado. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ