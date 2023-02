Tomás Holder se operó la cara y quedó irreconocible: el antes y después del polémico "tincho"

A pesar de que duró muy poco en Gran Hermano -apenas una semana-, Tomás Holder se las ingenió para seguir siendo noticia. En este caso, todo el mundo habló de él luego que se operara la cara.

Sus últimas apariciones en las redes habían sido para mostrar los días de descanso en Mar del Plata y Gualeguaychú, acompañado de amigos en instantáneas tanto a la noche como durante el día. En esta oportunidad, el motivo de la exposición fue otro, ya que compartió el paso a paso de la rinomodelación que le realizaron.

Así lo anunció en sus redes sociales, en donde mostró el resultado: “Hoy vine a hacerme un pequeño retoque, la verdad que la atención increíble, el consultorio hermoso”.

“La verdad que la atención increíble, el consultorio hermoso”, continuó elogiando, para dejarlo en claro a sus casi 500 mil seguidores. Otra de las imágenes que compartió muestra el antes y después de la intervención a la que se sometió, la vez que explicó que “lo que hicimos fue levantar muy poquito la punta, algo muy sutil y estético”.

Hace poco, el influencer había explicado el porque había decidido no ir a los canales de televisión: “Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”.