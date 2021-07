Para el actor Tomás Fonzi, si Mauricio Macri hubiera sido el presidente de la Nación durante la pandemia, las vacunas contra el coronavirus serían pagas.

En diálogo con el programa Vivo el domingo, por A24, también consideró que "la gestión del gobierno de Alberto Fernández es la gestión de pandemia".

"No me resulta raro imaginar un mercado de vacunas, una diferenciación de quién accede a que tipo de vacunas y que haya que pagarlas, básicamente, alternativas que no sucedieron con esta gestión", dijo el actor y también músico sobre lo que hubiera pasado con Macri como presidente durante la pandemia.

En ese sentido y teniendo en cuenta la posición política pro mercado del ex presidente, se preguntó: "¿Qué decisiones hubiera tomado el mercado?".

Y agregó: "No sabemos que hubiera pasado sin la pandemia. Las proyecciones que podríamos hacer en diciembre de 2019 de lo que podría pasar se fueron al tacho en un segundo. Igual, yo estoy contento con el plan de vacunación, con las medidas".

En tanto que sobre determinadas medidas dijo que fueron apresuradas, pero sentenció que "con el diario del lunes somos todos expertos".