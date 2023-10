Tini suspendió un show a último momento y filtraron el motivo: ¿se cansaron de su música?

Tini Stoessel debió suspender uno de sus espectáculos de forma inesperada y, además de causar sorpresa, lo que también generó fue críticas de diferentes lados por conocerse uno de los motivos por los que se habría generado todo.

Ante esto, la cantante argentina salió a decir su verdad en sus redes sociales para despejar dudas sobre un posible problema de salud, pero terminó siendo algo completamente diferente.

De esta forma, la artista se refirió a la situación en sus historias de Instagram: “Es algo que está fuera de mis manos. Perdón a toda la gente que hizo el gran esfuerzo para estar ahí ese día y acompañarnos”.

Desde la prensa de Zcape Productions & Zamora Live manifestó que todo se dio por “trámites consulares” y que iba a haber un cambio de día y lugar, llevándose a cabo el próximo 5 de noviembre en lugar del 31 de octubre.

Después de la marcha atrás en Los Ángeles, Estados Unidos, filtraron el motivo por el cuál se produjo todo y generó polémica en las redes sociales.

La cuenta “Gossipeame” reveló que todo se habría generado por una cuestión de la poca venta de tickets para su espectáculo. “De un teatro con supuesta capacidad de 7100 personas pasó a otro de 2400. ¿Será que no vendieron la cantidad de entradas esperada y se achicaron a la realidad?”, lanzó.

Concluyendo con su posteo, la cantante dijo: “de verdad que no me esperaba esta noticia. Se hizo todo lo posible para no tener que posponer este show que a todos como equipo nos tiene tan, pero tan emocionados. Los amo con todo mi corazón”, concluyó.