Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan en los preparativos para su casamiento y, según trascendió, analizan firmar un acuerdo prenupcial.

El objetivo sería establecer de manera anticipada la separación de bienes y cuentas bancarias para evitar conflictos futuros entre la artista y el jugador del seleccionado de fútbol y nueva estrella del Inter Miami.

De acuerdo con lo informado por Gustavo Méndez en el programa La posta del espectáculo, los abogados de ambos trabajan en la redacción del contrato, que se realizaría en Miami, Estados Unidos, ciudad en la que la pareja proyecta residir.

La periodista Naiara Vecchio añadió que, según sus fuentes, el patrimonio de Stoessel representaría entre el 10 y el 15% del de De Paul.

El futbolista, recientemente incorporado al Inter Miami, además de su actividad profesional, desarrolla emprendimientos vinculados a la vida saludable, como una bebida energizante que promueve el deporte. También participa en distintas inversiones empresariales.

Con la firma del contrato, la pareja busca garantizar que los aspectos patrimoniales no interfieran en su vida en común.