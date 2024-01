El pasado miércoles, Tini Stoessel reapareció públicamente a través del streaming “Rumis”, afirmó no haberse "cargado" a ninguna familia, en relación a los inicios de su relación con el futbolista Rodrigo de Paul, quien se encontraba en pareja con Camila Homs.

Ante esta contundente declaración, Liliana Fontán -madre de la modelo-, salió al cruce y afirmó que "si ella dice eso, que viva tranquila pensando eso. No me parece que sea ella. Ahora sí, bueno. Qué linda. Qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada. No digo nada”.

LA DURA DESPUESTA DE TINI STOESSEL A LA MAMÁ DE CAMILA HOMS

La cantante no se quedó callada y en diálogo con LAM, reveló cómo fue su reacción tras los dichos de Liliana.

"Ya dije todo lo que tenía que decir. Estaba con amigos y me sentí cómoda para decirlo" , señaló la triple T. "Hay muchas cosas que la gente no sabe y quedarán en la privacidad de uno, pero me sentí liberada de decirlo", afirmó.

Seguidamente, la cantante se refirió a su salud mental y dejó un claro mensaje a las nuevas generaciones: "Aceptar el momento que uno está pasando y permitirse el tiempo para sanar es recontra importante. Y también perder el miedo a verbalizar las cosas y pedir ayuda".

Finalmente, Tini aseguró que está soltera y que, por el momento, no está enamorada, echando por tierra los rumores de reconciliación con el mediocampista campeón del mundo.